Чеченский государственный канал "Грозный" подтвердил, что Кадыров находится в Украине

Сам Кадыров не заявлял, что находится в Украине Фото: EPA

"В сети распространяются видеокадры, на которых глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине", – говорится в описании ролика.

В разговоре на видео подчиненный отчитывается об операции по захвату детского дома в 7 км от Киева и говорит, что "детей никого не было, мы опоздали буквально на несколько часов" – их, по его словам, увезли в Киев сотрудники СБУ.

Информацию о приезде Кадырова прокомментировал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Не зря я призвал Кадырова приехать в Украину. Но мы же так не договаривались, Рамзан. Ты ж не должен отсиживаться в подвале в далеком Иванкове (поселок в Киевской области – "ГОРДОН"). Садись на танк – штурмуй Киев. Покажи себя, Рамзан, а не прячься, как крыса, по подвалам!" – заявил Геращенко.

Геращенко также отметил, что Кадыров обсуждал со своим спецназом "похищение украинских детей". "Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают, – планируют операцию по похищению детей из детского дома. Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова", – написал он.

По данным "Коммерсанта", рядом с Кадыровым на видео можно заметить Даниила Мартынова, помощника главы Чечни и руководителя его силового блока.

Сам Кадыров, регулярно пишущий в своих соцсетях о действиях чеченских подразделений в Украине, запись не комментировал и не подтверждал свое присутствие в Украине.

В оппозиционном властям Чечни движении 1ADAT заявили изданию "Кавказ.Реалии", что считают ролик фальшивкой.

"Мы обрабатываем информацию, которая поступает к нам, и считаем, что Кадыров не находится в Украине, а всего лишь снял очередной дешевый ролик с кадыровцами, которые прибыли обратно в Чечню из Украины. Он находится в закрытом помещении и не показывает, как они уничтожают украинский народ, нет никаких опознавательных точек на местности", – объяснили в движении.

По информации представителей движения, 12 марта в Чечню из Украины прибыла партия кадыровцев – батальоны "Юг" и "Север", а отбыла новая партия – полк имени Ахмата Кадырова, сотрудники МВД и некоторые наемники.

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