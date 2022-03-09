Жена Усика сообщила, что их дом под Киевом обстреляли кадыровцы

"Ворзель (поселок в Киевской области. – "ГОРДОН"). Если кто откликнется на моей улице Леси Украинки (где стоял мой дом), с 4 марта никому не могу дозвонится. Очень переживаю за соседей, там очень много людей было. Сейчас тихо. И я очень переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой", – написала супруга Усика.

Скриншот: usykkate1 / Instagram

Усик после массового вторжения РФ пополнил ряды Киевской территориальной самообороны. Боксер заявил, что готов убивать оккупантов, если будут убивать его.