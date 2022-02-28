"Это наша земля, нас не надо освобождать". Усик обратился к россиянам, а украинцев назвал самым могущественным народом. Видео

Усик: Дорогой народ Украины, ты самый могущественный в мире народ. Я очень горжусь, что я – украинец Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

"Я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать, мы сами себя освободим", – подчеркнул Усик.

Он обратился также к украинцам на украинском языке, подчеркнув, что гордится своим народом и происхождением.

"Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ. Я очень горжусь, что я – украинец. Я хочу вам всем сказать: "Спасибо! Вы – сила!" – сказал боксер.

Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских лавр, и говорил, что аннексированный Россией Крым – "божий".