Кличко: Киев обратился к городам-побратимам, чтобы они убедили правительства своих стран закрыть небо или предоставить самолеты Украине

"Киев обратился к городам – побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 марта, после обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе, брат мэра Киева Владимир Кличко обратился к миру с призывом не закрывать глаза на происходящее в Украине.
"Атака на детей – это атака на жизнь, на саму цивилизацию. Если вы не хотите видеть таких снимков, вы должны прекратить отворачиваться", – сказал он.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.
Киевсовет собрался на заседание и принял ряд решений, необходимых для обороны столицы, сообщил сегодня мэр столицы. "Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 млн грн. Сегодня в условиях войны мы увеличили его до 1,3 млрд", – рассказал Кличко.