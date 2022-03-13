Кличко: Киев обратился к городам-побратимам, чтобы они убедили правительства своих стран закрыть небо или предоставить самолеты Украине

"Киев обратился к городам – побратимам украинской столицы поднять на уровне своих правительств вопрос закрытия неба над Украиной. Или предоставления Украине военных самолетов и систем ПВО для обороны нашего государства", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 марта, после обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе, брат мэра Киева Владимир Кличко обратился к миру с призывом не закрывать глаза на происходящее в Украине.

"Атака на детей – это атака на жизнь, на саму цивилизацию. Если вы не хотите видеть таких снимков, вы должны прекратить отворачиваться", – сказал он.