Киевсовет собрался и принял ряд решений для усиления обороны города – Кличко

"В столь сложный для нашей страны и столицы момент большинство депутатов Киевсовета в городе. Работают на обеспечение обороны города, защиты жителей столицы. Сегодня у нас состоялось заседание Киевсовета, в котором приняло участие 68 депутатов от всех фракций", – сообщил Кличко.
Он отметил, что Киевсовет принял решение увеличить резервный фонд городского бюджета для нужд обороны столицы и гражданской защиты населения.
"В частности, для компенсации транспортным предприятиям столицы, в том числе работающим в режиме укрытия (например, метрополитен), компенсации транспортникам, которые вывозят людей из пригородов, где продолжаются бои, город помогает области и предоставляет автобусы "Киевпасстранса" для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня, дополнительного финансирования на электро- и теплообеспечение города, другие острые потребности Киева", – рассказал Кличко.
Мэр столицы добавил, что резервный фонд города был увеличен в несколько раз.
"Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 млн грн. Сегодня в условиях войны мы увеличили его до 1,3 млрд", – подытожил Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.
По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 км, в значительной степени рассредоточилась.