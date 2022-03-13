Оккупанты расстреляли в Ирпене журналиста The New York Times

Убитым оказался 51-летний журналист Брент Рено. Небитов прикрепил к посту снимки его журналистского удостоверения и паспорта.

Еще один журналист получил ранение. Сейчас его пытаются вывезти из зоны боевых действий.

Контекст:

Ирпень находится в 26 км от Киева, до начала войны там жило около 60 тыс. человек. Многие из них – переселенцы с Донбасса.

Как и ряд других пригородов Киева, Ирпень регулярно подвергается обстрелам оккупантов. Например, 2 марта оккупанты ударили по городу авиацией, разрушив жилой дом.

6 марта стало известно, что часть города захватили оккупанты. 13 марта мэр города Александр Маркушин сообщил, что 70% Ирпеня находится под контролем Украины, за остальные 30% продолжаются бои.