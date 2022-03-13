Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео

Вакарчук спел "Не твоя війна" и "Обійми" Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Вакарчук пел, аккомпанируя себе на фортепиано. Он также спел композицию "Обійми".

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