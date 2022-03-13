Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 12 марта спел для переселенцев на железнодорожном вокзале во Львове песню из репертуара группы "Не твоя війна". Видео своего выступления он разместил на своей странице в Facebook.
Вакарчук пел, аккомпанируя себе на фортепиано. Он также спел композицию "Обійми".
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.