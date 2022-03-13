"Ребята! Вы – герои! Выгоняйте врага из Украины и возвращайтесь живыми". Кондратюк перечислил ВСУ 300 тыс. грн

Кондратюк: Украина победит! Рашисты будут изгнаны из нашей земли или зарыты глубоко в нее Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

"Украина победит! Рашисты будут изгнаны из нашей земли или зарыты глубоко в нее. Помогаем нашей армии, как можем: волонтерим, разоблачаем позиции врага, ищем поддержку – моральную и материальную – по всему миру. Мой военный опыт закончился в 1983 году после окончания военной кафедры КНУ имени Шевченко на двухмесячных сборах под Ужгородом. Попросил оружие в теробороне села – не дали. Поэтому осталось внести посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ. Ребята! Вы – герои! Выгоняйте врага из Украины и возвращайтесь живыми. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Кондратюк подчеркнул, что предпочитает заниматься благотворительностью без лишней огласки, но в данном случае обнародовал чек для того, чтобы подписчики последовали его примеру.

"Потому что если не мы, то кто? И если Украину не спасут ВСУ, то кто?" – отметил он.

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