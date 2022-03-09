Бульвар Шоубиз
 
09 марта, 2022
 
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Панеттьери создала фонд помощи украинским военным

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Панеттьери заявила, что собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных
Панеттьери заявила, что собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных
Фото: ЕРАхоун

Американская актриса Хайден Панеттьери после нападения РФ на Украину создала фонд помощи украинским военным под названием Hoplon International. Об этом она заявила 8 марта в своем видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале фонда.

Собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, которые воюют на передовой, отметила актриса.

Она призвала поклонников сделать пожертвования.

ВИДЕО
Видео: Hoplon International / YouTube
Теги: Украина, война, Хайден Панеттьери, деньги, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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