  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным

Панеттьери заявила, что собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных
Фото: ЕРАхоун
Американская актриса Хайден Панеттьери после нападения РФ на Украину создала фонд помощи украинским военным под названием Hoplon International. Об этом она заявила 8 марта в своем видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале фонда.
Собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, которые воюют на передовой, отметила актриса.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.