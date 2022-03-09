  Панеттьери создала фонд помощи украинским военным

Панеттьери заявила, что собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных Фото: ЕРАхоун

Собранные фондом деньги будут потрачены на закупку медикаментов и средств защиты для украинских военных, которые воюют на передовой, отметила актриса.

Она призвала поклонников сделать пожертвования.

ВИДЕО