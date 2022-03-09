"Раньше любила Спирс, а сейчас люблю Rammstein". Линдеманн в Берлине помог беженкам из Украины

По словам украинки, она встретила знаменитость среди волонтеров, которые оказывают помощь беженцам из Украины, в тот момент, когда уже отчаялась найти временное жилье в ожидании вылета.



"И тут… Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля), о чем-то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от украинской группы Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза. Волонтер говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу", – рассказала украинка.

Она призналась, что певец оплатил ей номер в хорошей гостинице и оставил деньги на ужин.

"Я говорю ему, что раньше любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая суперзвезда просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – подытожила Комм.