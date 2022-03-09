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09 марта, 2022
 
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"Раньше любила Спирс, а сейчас люблю Rammstein". Линдеманн в Берлине помог беженкам из Украины

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Линдеманн помог украинкам поселиться в гостиницу в Берлине
Линдеманн помог украинкам поселиться в гостиницу в Берлине
Фото: alisa.comm / Instagram

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн помог оплатить жилье беженке из Украины по имени Алиса Комм и ее подруге. Об этом Комм рассказала 8 марта в своем Instagram.

По словам украинки, она встретила знаменитость среди волонтеров, которые оказывают помощь беженцам из Украины, в тот момент, когда уже отчаялась найти временное жилье в ожидании вылета. 

"И тут… Подходит Тилль с Джессикой (директор Тилля), о чем-то говорят с волонтером. Я не могу поверить, что передо мной среди всего этого апокалипсиса стоит солист группы Rammstein в модном пальто, в не менее модных ботинках и в шапке от украинской группы Mozgi. У него ужасно добрые и красивые глаза. Волонтер говорит, что Тилль поселит меня в гостиницу", – рассказала украинка.

Она призналась, что певец оплатил ей номер в хорошей гостинице и оставил деньги на ужин.

"Я говорю ему, что раньше любила Бритни Спирс, а сейчас люблю Rammstein. Он очень искренне хохочет. Я приглашаю его на Кипр к своим друзьям. А он говорит, что здесь нужна его помощь. Мировая суперзвезда просто на вокзале помогает беженцам из Украины с жильем. Искренне и со всей душой", – подытожила Комм.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Теги: Германия, Украина, война, Берлин, беженцы, Rammstein, Mozgi, Тилль Линдеманн
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