"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери

"Россияне стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать. Два дня назад расстреляли подружку Маши. Она в машине ехала с мамой и маленькой семилетней сестрой. Расстреляли сверстницу моей старшей дочери, которую она знала! Я не понимаю, как это можно простить", – заявила певица.

По словам Поляковой, прекратить войну в Украине могут граждане РФ, если выйдут на митинги.

"Если бы на улицы вышел миллион людей, то с ними бы никто не справился", – отметила артистка.