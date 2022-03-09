"Думаю о женщинах в Украине, которые героически борются за свою страну". Энистон рассказала поклонникам о героизме украинских женщин

На обнародованных фото изображены женщины-военные, волонтеры, а также украинки, которые вышли на антивоенный митинг с украинскими флагами.

"Думаю о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вами", – написала она.

Знаменитость призвала своих поклонников последовать ее примеру и перечислить на счета благотворительных фондов пожертвования для поддержки украинских женщин во время войны.