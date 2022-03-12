11 марта украинские ракетчики поразили пять воздушных целей оккупантов – ВСУ

"Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24М, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до 10 налетов на колонны вражеской техники, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, украинские истребители "Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провели до 10 воздушных боев по нескольким направлениям и вернулись без потерь".

"По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух – воздух" средней и малой дальности. Ожидаем хороших новостей. Как от зенитных ракетных подразделений "Бук-М1" и С-300, которые поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Впрочем, информация еще уточняется", – объяснили военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)