"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео

Билык: Рашист, гореть тебе в аду огнем! Я как сказала – так и будет! Фото: bilyk_iryna / Instagram

Я постарела лет на 100….

Идет война, летают пули.

Их не спасет уже ничто.

Их всех жестоко обманули.





Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!





Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину.

Увидеть мне б рашиста мать,

Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"





Зверье и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

Вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...





Я не прощу тебе, рашист,

Сожженный дом, где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!

Я как сказала – так и будет!

ВИДЕО

Видео: Irina Bilyk / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)