"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео

Я постарела лет на 100….
Идет война, летают пули.
Их не спасет уже ничто.
Их всех жестоко обманули.
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину.
Увидеть мне б рашиста мать,
Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"
Зверье и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
Вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожженный дом, где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!
Я как сказала – так и будет!
Война России против Украины. Главное (обновляется)