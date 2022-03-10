Димопулос – россиянам: Со всей болью и ненавистью присоединяюсь к проклятиям наших женщин в адрес тех, кто причастен к геноциду моего народа

"Если вы, трусливые люди, думаете спрятаться за тупыми пропагандистскими отговорками или смешными сталинскими лозунгами, то знайте: наши ненависть и проклятия будут догонять вас в десятках поколений. Вы можете рассказывать друг другу любые сказки о происходящем сейчас в Украине, но факт остается и всегда будет фактом – это ваши солдаты пришли на нашу землю и ваши ракеты, бомбы, снаряды и пули убивают наших детей, женщин и стариков, – написала она. – Ваши дети проклянут вас за вашу трусость, обман и бездействие, потому что их судьбу нерукопожатых изгоев в этом мире на десятилетия, а может, и века они унаследуют от вас".

Резюмируя, Димопулос назвала войну РФ против Украины геноцидом.

"Со всей болью и ненавистью, которая накопилась в моем сердце, присоединяюсь к проклятиям всех наших женщин в адрес тех, кто причастен к происходящему сейчас в моей стране геноциду моего народа", – заявила она.

Война России против Украины. Главное