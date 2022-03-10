По $2 тыс. за переправку с каждого. В прокуратуре рассказали подробности попытки незаконного пересечения границы сыном и внуком Ротару

В ходе следствия было установлено, что гражданин Молдовы, действуя умышленно, организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины в Молдову за денежное вознаграждение в размере $2 тыс. с каждого.

"Подозреваемый вечером 7 марта на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска "Могилев-Подольский – Отач". Там его ожидали восемь граждан Украины призывного возраста", – говорится в сообщении.

В публикации не называются имена людей, которые воспользовались услугами гражданина Молдовы, но в тот же день в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском были задержаны сын и внук украинской певицы Софии Ротару – 51-летний Руслан и 27-летний Анатолий Евдокименко, которые незаконно намеревались пересечь границу на надувной лодке.

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