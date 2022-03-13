В Киеве сформировали двухнедельный запас продуктов на случай блокады – КГГА

"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те 2 млн киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации. Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены у них сохранялись на доступном уровне", – говорится в сообщении.
В КГГА поблагодарили украинских и зарубежных партнеров, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку.
"Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме. А также помогайте тем, кто рядом!" – добавили в ведомстве.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ в Украину 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании сообщили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.
По данным спутниковых снимков компании Maxar Technologies, российская военная колонна к северо-западу от Киева, протянувшаяся более чем на 64 км, в значительной степени рассредоточилась.