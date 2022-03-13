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ПОЛИТИКА

Ляшко заявил, что вместе с соратниками нашел в Киеве квартиру "...баного агента ФСБшного" Кивы площадью 500 м². Видео

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Ляшко, Коломиец и Линько побывали в квартире, которую они называют квартирой Кивы
Ляшко, Коломиец и Линько побывали в квартире, которую они называют квартирой Кивы
Скриншот: Дмитро Лінько / YouTube

Бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил 11 ноября, что вместе с соратниками обнаружил незадекларированную квартиру народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Соответствующее видео опубликовал в Facebook бывший народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Судя по видео, Ляшко, Линько и начальник управления инспектирования Черкасского горсовета Станислав Коломиец во время записи видео находились в этой квартире.

"Кива, ты говорил, что мы к тебе домой пришли. Мы еще не пришли, вот сейчас пришли и будем тут жить", – сказал на камеру Линько. 

Ляшко сообщил, что квартира находится в элитном киевском районе Конча-Заспа, ее площадь – 500 м².

"Ты лучше скажи, где ты взял деньги, чтобы в Конче на 500 квадратов квартиру купить, п...дар ты ...баный! Медведь тебе этот дал? [Президент РФ Владимир] Путин? Кто тебе дал? Бабки где ты взял?" – спросил Ляшко.

Он сказал, что этот "...баный Кива", "...баный агент ФСБшный", рассказывает, какая плохая Украина, но смог купить такую большую квартиру сразу же, как стал депутатом.

"На 500 квадратов! – возмутился политик. – Местные рассказывают, что он жаловался, что ему мало, надо еще прикупить на спортзал и всякое другое".

Ляшко призвал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову конфисковать имущество беглого депутата.

"Нет же ни у кого сомнений, что Кива – предатель. Арестуйте немедленно это имущество! Наложите арест и обратите его в доход государства, пусть деньги идут на оборону... Или же госпиталь тут сделать для ветеранов", – предложил бывший нардеп.

https://www.facebook.com/dmytro.linko/videos/256810813194785/

Политик и его соратники не предоставили доказательств, что эта квартира действительно принадлежит Киве. Сам Кива никак не комментировал заявление Ляшко. Его страница в Facebook сейчас недоступна

В декларации Кивы, поданной в 2021 году, указано, что у него нет жилья и что он пользуется квартирой площадью 49,1 м² в Киеве, которая принадлежит его дочери. По данным проекта Bihus.info, Кива в последнее время жил в доме в Козине стоимостью 21 млн грн, который он тоже не указывал в декларации. 

Контекст:

Кива, который в 2019 году стал нардепом от ОПЗЖ, а до этого работал в Национальной полиции Украины, в конце января 2022 года на фоне слухов о подготовке Россией нападения на Украину вылетел в Испанию и больше в Украину не возвращался.

В последнее время он делал пророссийские заявления. Он сказал, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и призывал президента России Владимира Путина "освободить Украину". Фракция ОПЗЖ назвала его "провокатором, который пытается помешать мирному процессу", и исключила из своего состава

6 марта Киве заочно сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. "Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой", – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Украинские власти планируют объявить Киву в международный розыск.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Олег Ляшко, недвижимость, Илья Кива, Конча-Заспа, Дмитрий Линько, Ирина Венедиктова, ОПЗЖ
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