Ляшко заявил, что вместе с соратниками нашел в Киеве квартиру "...баного агента ФСБшного" Кивы площадью 500 м². Видео

Судя по видео, Ляшко, Линько и начальник управления инспектирования Черкасского горсовета Станислав Коломиец во время записи видео находились в этой квартире.

"Кива, ты говорил, что мы к тебе домой пришли. Мы еще не пришли, вот сейчас пришли и будем тут жить", – сказал на камеру Линько.

Ляшко сообщил, что квартира находится в элитном киевском районе Конча-Заспа, ее площадь – 500 м².

"Ты лучше скажи, где ты взял деньги, чтобы в Конче на 500 квадратов квартиру купить, п...дар ты ...баный! Медведь тебе этот дал? [Президент РФ Владимир] Путин? Кто тебе дал? Бабки где ты взял?" – спросил Ляшко.

Он сказал, что этот "...баный Кива", "...баный агент ФСБшный", рассказывает, какая плохая Украина, но смог купить такую большую квартиру сразу же, как стал депутатом.

"На 500 квадратов! – возмутился политик. – Местные рассказывают, что он жаловался, что ему мало, надо еще прикупить на спортзал и всякое другое".

Ляшко призвал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову конфисковать имущество беглого депутата.

"Нет же ни у кого сомнений, что Кива – предатель. Арестуйте немедленно это имущество! Наложите арест и обратите его в доход государства, пусть деньги идут на оборону... Или же госпиталь тут сделать для ветеранов", – предложил бывший нардеп.

Политик и его соратники не предоставили доказательств, что эта квартира действительно принадлежит Киве. Сам Кива никак не комментировал заявление Ляшко. Его страница в Facebook сейчас недоступна.

В декларации Кивы, поданной в 2021 году, указано, что у него нет жилья и что он пользуется квартирой площадью 49,1 м² в Киеве, которая принадлежит его дочери. По данным проекта Bihus.info, Кива в последнее время жил в доме в Козине стоимостью 21 млн грн, который он тоже не указывал в декларации.