Симоньян в ближайшие дни объявят в международный розыск – Венедиктова

"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине – подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашел их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", – заявила она.

По словам Венедиктовой, Симоньян может быть задержана при пересечении границы другого государства с целью экстрадиции в Украину.

"Россия, мать, забери Донбасс домой", – это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", – написала генпрокурор.

Она опубликовала определение о заочном аресте Симоньян без права выйти под залог. Пропагандистка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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