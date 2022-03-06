"Вы сделали все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора". Венедиктова сообщила о подозрении Киве

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет. На основании собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями нанесли колоссальный ущерб государству Украина. Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой. Вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов. Но узнаете ли вы об этом из СМИ в специально отведенное время для просмотра телевизора, если суд сочтет доводы прокуроров убедительными", – заявила она.

Венедиктова отметила, что это "не эмоция, а факты".

"Я в своем праве так считать в должности украинского прокурора. Как генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого. Кстати, кокарда вам не подходит", – написала генпрокурор.