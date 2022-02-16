Кива готовит иск против Байдена за нанесенную "душевную и психологическую травму" из-за сообщений о нападении Путина на Украину

Кива (на фото) пожаловался, что Байден нанес ему душевную и психологическую травму Фото: Илья Кива / Facebook

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении [президента РФ Владимира] Путина и войны [Украины] с Россией", – написал Кива.

По словам Кивы, Байден "убил его веру в американскую демократию и независимость и правдивость международных СМИ".

Кива на фоне сообщений о возможном вторжении России выехал из Украины в Испанию. Собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказали, что Кива 30 января отправился в Аликанте.

Он сообщил, что 20 февраля планирует возвратиться в Украину.