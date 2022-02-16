Кива готовит иск против Байдена за нанесенную "душевную и психологическую травму" из-за сообщений о нападении Путина на Украину

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесенную мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении [президента РФ Владимира] Путина и войны [Украины] с Россией", – написал Кива.
По словам Кивы, Байден "убил его веру в американскую демократию и независимость и правдивость международных СМИ".
Кива на фоне сообщений о возможном вторжении России выехал из Украины в Испанию. Собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах рассказали, что Кива 30 января отправился в Аликанте.
Он сообщил, что 20 февраля планирует возвратиться в Украину.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.