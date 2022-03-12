В Киеве начали проводить интернет в укрытия

Столичные власти призывают провайдеров из Киева и других регионов Украины подключать интернет в укрытиях Фото: depositphotos.com

"Если в укрытии, где вы временно находитесь, нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку, мы свяжемся с вами и сообщим о выезде монтажника", – отметили в КГГА.

Заявку пользователи могут оставить по ссылке.

Столичные власти также призывают провайдеров из Киева и других регионов Украины подключать интернет в укрытиях.

"Во время войны коммуникация и быстрый доступ к информации имеют большое значение. Благодаря интернету люди могут узнать информацию о своих родных и друзьях, следить за новостями и новыми ограничениями, вводимыми в связи с военным положением, координировать и получать помощь и другое", – говорят в КГГА.

Чтобы присоединиться к проекту "Wi-Fi в укрытиях Киева", нужно оставить заявку по ссылке.

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