В Киеве застрелили бывшего высокопоставленного сотрудника СБУ

На машине Демьяненко остались десятки отверстий от пуль Фото предоставлено источником "ГОРДОН"

Эту информацию изданию "ГОРДОН" подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

По данным "Украинской правды", Демьяненко застрелили в Дарницком районе. Он якобы не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего его убили.

Источник "ГОРДОН" рассказал другую версию произошедшего.

"Он ехал на Toyota Camry с синими номерами (такие номера используют органы МВД. – "ГОРДОН"). Сзади ехала спецрота [полиции]. Начали пробивать номера, а они не бьются, решили остановить", – рассказал инсайдер.

Затем один из полицейских пошел к автомобилю Демьяненко (обходил справа), держа палец на спусковом крючке, споткнулся и сделал выстрел.

"А все подумали, что Демьяненко начал стрельбу, и открыли огонь", – рассказал собеседник.

По информации журналиста Владимира Бойко, по Демьяненко стреляли бойцы двух полков полиции особого назначения – "Миротворец" и "Киев".

На фото Toyota Camry, сделанных на месте происшествия, видно десятки отверстий от пуль.

Фото предоставлено источником "ГОРДОН"

Фото предоставлено источником "ГОРДОН"

Судя по видео с камер наблюдения, Демьяненко пытался отстреливаться.

Официально ни СБУ, ни полиция произошедшее не комментировали.