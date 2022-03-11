В Киеве застрелили бывшего высокопоставленного сотрудника СБУ

Эту информацию изданию "ГОРДОН" подтвердил собеседник в правоохранительных органах.
По данным "Украинской правды", Демьяненко застрелили в Дарницком районе. Он якобы не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего его убили.
Источник "ГОРДОН" рассказал другую версию произошедшего.
"Он ехал на Toyota Camry с синими номерами (такие номера используют органы МВД. – "ГОРДОН"). Сзади ехала спецрота [полиции]. Начали пробивать номера, а они не бьются, решили остановить", – рассказал инсайдер.
Затем один из полицейских пошел к автомобилю Демьяненко (обходил справа), держа палец на спусковом крючке, споткнулся и сделал выстрел.
"А все подумали, что Демьяненко начал стрельбу, и открыли огонь", – рассказал собеседник.
По информации журналиста Владимира Бойко, по Демьяненко стреляли бойцы двух полков полиции особого назначения – "Миротворец" и "Киев".
На фото Toyota Camry, сделанных на месте происшествия, видно десятки отверстий от пуль.
Судя по видео с камер наблюдения, Демьяненко пытался отстреливаться.
Официально ни СБУ, ни полиция произошедшее не комментировали.