Зеленский пообщался в госпитале с ранеными защитниками Украины. Видео

В ходе визита Зеленский пообщался с медиками и ранеными, а также вручил ряд государственных наград.
Сайт главы государства сообщил, что бойцы, с которыми общался Зеленский, были ранены во время боев в Киевской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские пропагандисты несколько раз запускали дезинформацию, что Зеленский якобы покинул Киев в связи с боевыми действиями.
Оккупанты пытаются захватить столицу Украины.