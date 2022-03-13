Зеленский пообщался в госпитале с ранеными защитниками Украины. Видео

В ходе визита Зеленский пообщался с медиками и ранеными, а также вручил ряд государственных наград.

Сайт главы государства сообщил, что бойцы, с которыми общался Зеленский, были ранены во время боев в Киевской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)