Зеленский: Украина и ее граждане заслужили быть в ЕС

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском союзе. Не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать. Лучшее, что может сделать правительство, его премьер, если не говорить об оружии, а говорить в контексте ЕС, который нас также мотивирует, то лучшее, что можно сделать, – говорить конкретно, что оно выступает за то, чтобы Украина была членом ЕС", – сказал он.
Зеленский отметил, что для Украины важно получить ответ на этот вопрос именно сейчас.
"По каким причинам, почему, когда – это никому не интересно. У нас война сегодня, ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, – мы хотим слышать их сегодня", – подчеркнул он.
Президент также сделал акцент на важности того, чтобы по этому поводу высказались все государства – члены Евросоюза.
"Если Европейский союз говорит "да", то нужно конкретно сказать "да" и сказать каждому. Не балансировать между капельками дипломатии, потому что будешь полностью под дождем", – убежден Зеленский.
Глава государства констатировал: даже несмотря на те обстоятельства, в которых сейчас оказалась Украина из-за вторжения России, не все страны ЕС согласны с тем, что следует думать о присоединении Украины к Евросоюзу.
"Считаю, что Украина – достойная страна. А самое главное – это люди. Наши люди показали, что они смелые, крепкие, европейские, не бросят никого в беде, что важно. Доказали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз", – сказал президент.
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.
В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции проходил неформальный саммит Евросоюза. По его итогам президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.