Зеленский: Украина и ее граждане заслужили быть в ЕС

Зеленский: Наши люди показали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз Фото: president.gov.ua

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском союзе. Не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать. Лучшее, что может сделать правительство, его премьер, если не говорить об оружии, а говорить в контексте ЕС, который нас также мотивирует, то лучшее, что можно сделать, – говорить конкретно, что оно выступает за то, чтобы Украина была членом ЕС", – сказал он.

Зеленский отметил, что для Украины важно получить ответ на этот вопрос именно сейчас.

"По каким причинам, почему, когда – это никому не интересно. У нас война сегодня, ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, – мы хотим слышать их сегодня", – подчеркнул он.

Президент также сделал акцент на важности того, чтобы по этому поводу высказались все государства – члены Евросоюза.

"Если Европейский союз говорит "да", то нужно конкретно сказать "да" и сказать каждому. Не балансировать между капельками дипломатии, потому что будешь полностью под дождем", – убежден Зеленский.

Глава государства констатировал: даже несмотря на те обстоятельства, в которых сейчас оказалась Украина из-за вторжения России, не все страны ЕС согласны с тем, что следует думать о присоединении Украины к Евросоюзу.

"Считаю, что Украина – достойная страна. А самое главное – это люди. Наши люди показали, что они смелые, крепкие, европейские, не бросят никого в беде, что важно. Доказали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз", – сказал президент.