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Зеленский: Украина и ее граждане заслужили быть в ЕС

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Зеленский: Наши люди показали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз
Зеленский: Наши люди показали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз
Фото: president.gov.ua

Содействие предоставлению Украине членства в Европейском союзе является одним из важных средств поддержки нашего государства со стороны европейских стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве 12 марта, его заявление опубликовал Офис президента.

"Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском союзе. Не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать. Лучшее, что может сделать правительство, его премьер, если не говорить об оружии, а говорить в контексте ЕС, который нас также мотивирует, то лучшее, что можно сделать, – говорить конкретно, что оно выступает за то, чтобы Украина была членом ЕС", – сказал он.

Зеленский отметил, что для Украины важно получить ответ на этот вопрос именно сейчас.

"По каким причинам, почему, когда – это никому не интересно. У нас война сегодня, ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, – мы хотим слышать их сегодня", – подчеркнул он.

Президент также сделал акцент на важности того, чтобы по этому поводу высказались все государства – члены Евросоюза.

"Если Европейский союз говорит "да", то нужно конкретно сказать "да" и сказать каждому. Не балансировать между капельками дипломатии, потому что будешь полностью под дождем", – убежден Зеленский.

Глава государства констатировал: даже несмотря на те обстоятельства, в которых сейчас оказалась Украина из-за вторжения России, не все страны ЕС согласны с тем, что следует думать о присоединении Украины к Евросоюзу.

"Считаю, что Украина – достойная страна. А самое главное – это люди. Наши люди показали, что они смелые, крепкие, европейские, не бросят никого в беде, что важно. Доказали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз", – сказал президент.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе. "Со временем Украина должна быть членом [ЕС], эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее здесь", – заявила она.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. "Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил глава государства.

В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

1011 марта во Франции проходил неформальный саммит Евросоюза. По его итогам президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Евросоюз, вступ, членство
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