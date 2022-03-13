Зеленский: Руководство РФ превращает свое государство в аналог "ЛДНР". Россия теряет мозги, таланты и деньги

"В результате нападения на нашу землю, на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР". В большую изолированную от всего мира зону. Где будет царствовать нищета. Где все будет определяться только насилием. И откуда люди будут убегать, как только могут и кто только может", – сказал он.

Зеленский обратил внимание на то, кто в последние недели уезжает из России и выводит оттуда свой бизнес.

"Это специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. Это айтишники, которые не хотят жить на территории, где свободы нет. Это бизнесмены, которые чувствуют: у них все отберут, когда просто захотят. Это артисты, которые знают, что творчество на территории, где жизнь человека ничего не стоит, тоже ничего не стоит. Россия теряет мозги. Теряет таланты. Теряет деньги. Но если это происходит с Россией, то что ждет так называемые "ДНР" и "ЛНР" и их аналоги? Только полная деградация", – заявил глава Украинского государства.

Он отметил, что исследования общественного мнения в разных странах демонстрируют поддержку Украины.

"А Россия – не просто среди врагов, а даже больший враг, большее зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Обычные люди во всех штатах. Как и обычные люди во всех европейских странах. И я благодарен им за чрезвычайную поддержку", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)