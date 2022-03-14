Российские войска пытаются захватить населенные пункты в районе Изюма – Генштаб ВСУ

"Оккупанты предпринимают попытки завладеть населенными пунктами в районе города Изюм", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что главная цель ведения боевых действий на территории Украины врагом не достигнута. Получая отпор и неся потери, оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен.

"На большинстве направлений при попытке продвинуться вперед противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных сил и гражданским сопротивлением местного населения", – отмечают в Генштабе.

Не имея значительных успехов, враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Применяются боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по жилым районам крупных городов.

Учитывая текущую ситуацию, захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)