Двое погибших, 16 раненых, поврежденные дома, сожженный транспорт. Последствия обстрела Киева. Фоторепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко на месте обстрела дома в Оболонском районе. Фото: EPA

Мэр Киева Виталий Кличко на месте обстрела дома в Оболонском районе. Фото: EPA

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