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Двое погибших, 16 раненых, поврежденные дома, сожженный транспорт. Последствия обстрела Киева. Фоторепортаж

Вчера 19.36
14 марта в Киеве два человека погибли в результате обстрела города оккупантами, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Около 5.00, по предварительной информации, артиллерийский снаряд попал в один из девятиэтажных домов в Оболонском районе. В результате вспыхнул пожар и произошло частичное разрушение здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Погиб один человек, 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек. Около 11.15 в результате обстрела оккупантами произошел пожар в пятиэтажном доме в Подольском районе (на Куреневке), обломки ракеты упали на дорогу, повредив троллейбус. Кроме того, есть повреждения и в девятиэтажном доме, который находится рядом. Один человек погиб, шесть получили травмы. Фотографии с мест происшествия опубликовали Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и агентство EPA.
Теги: Киев, пожар, взрыв, Оболонь, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
 

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