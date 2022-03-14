Двое погибших, 16 раненых, поврежденные дома, сожженный транспорт. Последствия обстрела Киева. Фоторепортаж
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: ДСНС України / Telegram
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: ДСНС України / Telegram
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: ДСНС України / Telegram
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: ДСНС України / Telegram
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: ДСНС України / Telegram
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Мэр Киева Виталий Кличко на месте обстрела дома в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Оболонском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
Последствия обстрела в Подольском районе. Фото: EPA
14 марта в Киеве два человека погибли
в результате обстрела города оккупантами, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Около 5.00, по предварительной информации, артиллерийский снаряд попал в один из девятиэтажных домов в Оболонском районе. В результате вспыхнул пожар и произошло частичное разрушение здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Погиб один человек
, 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек. Около 11.15 в результате обстрела оккупантами произошел пожар в пятиэтажном доме
в Подольском районе (на Куреневке), обломки ракеты упали на дорогу, повредив троллейбус. Кроме того, есть повреждения и в девятиэтажном доме, который находится рядом. Один человек погиб, шесть получили травмы. Фотографии с мест происшествия опубликовали Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и агентство EPA
.