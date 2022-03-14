Кличко рассказал, как ликвидируют последствия российских атак на Киев

"Киев сегодня подвергся атакам врага. Ранним утром снаряд попал в девятиэтажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб, 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек. А буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала "скорая", – рассказал Кличко.

Также, по его словам, разрушениям подверглись другие гражданские здания и транспорт.

"Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы близлежащих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады "скорой" работают на месте", – сообщил мэр Киева.

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