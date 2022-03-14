Кличко рассказал, как ликвидируют последствия российских атак на Киев

"Киев сегодня подвергся атакам врага. Ранним утром снаряд попал в девятиэтажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб, 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек. А буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала "скорая", – рассказал Кличко.
Также, по его словам, разрушениям подверглись другие гражданские здания и транспорт.
"Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы близлежащих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады "скорой" работают на месте", – сообщил мэр Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. В столице Украины после массового вторжения РФ 24 февраля осталось около 2 млн жителей.
Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек.
7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.
11 марта в министерстве обороны Великобритании заявили со ссылкой на обновленные данные разведки, что российские сухопутные войска продолжают продвигаться ограниченно по территории Украины, однако в ближайшие дни РФ может готовиться к новой атаке на Киев.