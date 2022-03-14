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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате попадания снаряда в жилой дом в Оболонском районе Киева погиб один человек, трое госпитализированы – ГСЧС

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Возгорание произошло утром 14 марта
Возгорание произошло утром 14 марта
Фото: ДСНС України / Facebook

В жилом доме в Оболонском районе Киева, где из-за попадания снаряда произошел пожар, спасатели обнаружили одного погибшего. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 14 марта.

"По состоянию на 7.40 в девятиэтажном жилом доме обнаружено тело одного погибшего, три человека госпитализированы, девятерым лицам помощь оказана на месте. Подразделения ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали 63 человека, поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

В 7.58 пожар был ликвидирован.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332362435598319

Контекст:

Сообщение о пожаре в доме поступило в ГСЧС в 5.09 14 мартаПроизошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж и фасада дома с первого по девятый этаж, а также возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах.

Пресс-центр сообщал о попадании "неизвестного объекта". Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял в Telegram, что в дом попал артиллерийский снаряд.

Теги: Киев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, погибшие
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