В результате попадания снаряда в жилой дом в Оболонском районе Киева погиб один человек, трое госпитализированы – ГСЧС

"По состоянию на 7.40 в девятиэтажном жилом доме обнаружено тело одного погибшего, три человека госпитализированы, девятерым лицам помощь оказана на месте. Подразделения ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали 63 человека, поиски продолжаются", – говорится в сообщении.

В 7.58 пожар был ликвидирован.

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Контекст:

Сообщение о пожаре в доме поступило в ГСЧС в 5.09 14 марта. Произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж и фасада дома с первого по девятый этаж, а также возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах.

Пресс-центр сообщал о попадании "неизвестного объекта". Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял в Telegram, что в дом попал артиллерийский снаряд.