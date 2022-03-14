В жилом доме в Оболонском районе Киева произошел пожар и частичное разрушение – ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в 5.09.

"Бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этаж и фасада дома с первого по девятый этаж, а также произошло возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах. На месте задействовано девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. Идет ликвидация пожара", – говорится в сообщении.

В 7.04 пожар был локализован на участке 500 м².

"Подразделения ГСЧС спасли четырех человек, поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в ГСЧС.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает в Telegram, что в дом попал артиллерийский снаряд.

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