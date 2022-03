В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали", что РФ обратилась к КНР за военной помощью

Соответствующий комментарий каналу CNN дал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для войны в Украине. Издания не уточнили, какую помощь запросила Россия. По данным CNN, она, в частности, попросила беспилотники.

Официальные лица США предположили, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине продолжается уже третью неделю. В США, по словам еще одного собеседника Financial Times, считают, что "Китай может готовиться помочь России".

Лю Пэнъюй сказал, что "никогда не слышал об этом".

Представитель посольства выразил обеспокоенность "ситуацией в Украине". Он подчеркнул, что она "действительно вызывает беспокойство" и что Китай оказывает и будет оказывать в дальнейшем гуманитарную помощь Украине.

Лю Пэнъюй призвал "проявлять максимальную сдержанность и не допустить масштабного гуманитарного кризиса".

Также, по данным The New York Times, РФ попросила у Китая экономическую помощь, чтобы помочь противодействовать влиянию санкций, введенных США и их партнерами, на ее экономику.

14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится в Италии с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. На встрече, как предполагают американские СМИ, будут обсуждать последнюю информацию о возможной помощи РФ в войне.

Перед отъездом из Вашингтона Салливан предупредил Китай, чтобы он не пытался "выручить Россию", помогая ей обойти санкции.

