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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Си Цзиньпин заявил, что необходимо поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной

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Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран
Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран
Фото: EPA

Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны России против Украины. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин 8 марта во время виртуального разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило министерство иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин заявил, что происходящее в Украине "вызывает тревогу", а китайская сторона "глубоко опечалена возобновлением войны на европейском континенте".

"Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Насущная задача на данный момент – не допустить эскалации или даже выхода напряженной ситуации из-под контроля. Китай высоко оценивает посреднические усилия Франции и Германии по Украине. Китай будет поддерживать связь и координацию с Францией, Германией и ЕС и, учитывая потребности вовлеченных сторон, активно работать вместе с международным сообществом", – говорится в сообщении МИД.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и призывать обе стороны сохранять импульс переговоров, преодолевать трудности, продолжать переговоры и добиваться мирных результатов".

"Мы должны призвать к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис. Китай предложил инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить Украине дополнительные поставки гуманитарной помощи. Мы должны работать вместе, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса. Соответствующие санкции повлияют на глобальные финансы, энергетику, транспорт и стабильность цепочек поставок, а также ослабят глобальную экономику, которая уже разрушена пандемией. А это никому не интересно. Нам необходимо активно отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности", – сообщили в министерстве.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером Москвы, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить свою позицию по украинскому вопросу, сообщил немецкий журнал Focus.

7 марта, как пишут западные СМИ, Китай укрепил позицию России. Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного торжественного заседания китайского парламента назвал Россию "самым важным стратегическим партнером Пекина" и подчеркнул, что дружба между двумя народами "нерушима", сообщило агентство Associated Press.

Ван И подчеркнул, что "независимо от того, насколько опасен международный ландшафт", Китай будет способствовать развитию "всестороннего китайско-российского партнерства в новую эпоху".

Агентство отметило, что правительство Си Цзиньпина отказалось критиковать российское вторжение в Украину, "но попыталось дистанцироваться от путинской войны, призывая к диалогу и уважению национального суверенитета". 

Макрон считает, что "России не нравится быть изолированной", сославшись на результаты голосования Китая в Совбезе ООН. На прошлой неделе Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну России против Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Китай может сыграть некоторую роль в урегулировании конфликта, пишет Swissinfo. Боррель сказал, что речь не идет о роли посредника, "потому что Китай гораздо ближе к позиции России", но в целом он имеет "явное влияние" на Москву, сказал дипломат. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Китай, Си Цзиньпин, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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