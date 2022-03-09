Си Цзиньпин заявил, что необходимо поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной

Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран Фото: EPA

Си Цзиньпин заявил, что происходящее в Украине "вызывает тревогу", а китайская сторона "глубоко опечалена возобновлением войны на европейском континенте".

"Китай считает, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Насущная задача на данный момент – не допустить эскалации или даже выхода напряженной ситуации из-под контроля. Китай высоко оценивает посреднические усилия Франции и Германии по Украине. Китай будет поддерживать связь и координацию с Францией, Германией и ЕС и, учитывая потребности вовлеченных сторон, активно работать вместе с международным сообществом", – говорится в сообщении МИД.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и призывать обе стороны сохранять импульс переговоров, преодолевать трудности, продолжать переговоры и добиваться мирных результатов".

"Мы должны призвать к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис. Китай предложил инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить Украине дополнительные поставки гуманитарной помощи. Мы должны работать вместе, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса. Соответствующие санкции повлияют на глобальные финансы, энергетику, транспорт и стабильность цепочек поставок, а также ослабят глобальную экономику, которая уже разрушена пандемией. А это никому не интересно. Нам необходимо активно отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности", – сообщили в министерстве.