За неделю энергетики вернули свет для 49 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

"В Киевской области свет удалось вернуть в 75 городов и поселков для 27,3 тыс. семей. Работы проводились в Макаровском, Полесском, Броварском, Киево-Святошинском, Вышгородском и других районах области, которые пострадали от боевых действий. В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение для 21,5 тыс. семей в 40 населенных пунктах", – сообщили в компании.

Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины.



"Сейчас наши специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы. Ситуация затруднена постоянными обстрелами оккупантов в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 19 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов", – отметили в ДТЭК.