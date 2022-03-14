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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет для 49 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины
Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины
Фото: grids.dtek.com

За последнюю неделю, с 7 по 13 марта, аварийные бригады ДТЭК вернули свет в 48,8 тыс. домов в 115 населенных пунктах Донецкой и Киевской областей, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Рината Ахметова.

"В Киевской области свет удалось вернуть в 75 городов и поселков для 27,3 тыс. семей. Работы проводились в Макаровском, Полесском, Броварском, Киево-Святошинском, Вышгородском  и других районах области, которые пострадали от боевых действий. В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение для 21,5 тыс. семей в 40 населенных пунктах", – сообщили в компании.

Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины.

"Сейчас наши специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы. Ситуация затруднена постоянными обстрелами оккупантов в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 19 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов", – отметили в ДТЭК.

Контекст:

Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.

Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утраченной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

Запорожская АЭС – это вторая атомная электростанция в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E. 

Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.]

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы
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