За неделю энергетики вернули свет для 49 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

"В Киевской области свет удалось вернуть в 75 городов и поселков для 27,3 тыс. семей. Работы проводились в Макаровском, Полесском, Броварском, Киево-Святошинском, Вышгородском и других районах области, которые пострадали от боевых действий. В Донецкой области ремонтным бригадам ДТЭК Донецкие электросети удалось восстановить электроснабжение для 21,5 тыс. семей в 40 населенных пунктах", – сообщили в компании.
Энергетики продолжат восстановительные работы, координируя свои действия с Вооруженными силами Украины.
"Сейчас наши специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы. Ситуация затруднена постоянными обстрелами оккупантов в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 19 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших от российских оккупантов", – отметили в ДТЭК.
Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.
Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утраченной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Запорожская АЭС – это вторая атомная электростанция в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.
Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.]