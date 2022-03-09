ДТЭК передал львовской теробороне портативные средства связи

"Компания передала территориальной обороне Львовской области средства связи – портативные радиостанции. Это позволит поддерживать, по возможности, безопасность в городах и поселках Львовской области и охранять их в эти сложные времена", – сказано в публикации.

Также энергетики ДТЭК продолжают помогать людям с укрытием, жильем, питанием и медикаментами в других областях страны, отметили в пресс-службе.

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