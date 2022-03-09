ДТЭК передал львовской теробороне портативные средства связи

"Компания передала территориальной обороне Львовской области средства связи – портативные радиостанции. Это позволит поддерживать, по возможности, безопасность в городах и поселках Львовской области и охранять их в эти сложные времена", – сказано в публикации.
Также энергетики ДТЭК продолжают помогать людям с укрытием, жильем, питанием и медикаментами в других областях страны, отметили в пресс-службе.
Война России против Украины. Главное
С начала войны России в Украине Львов принял 200 тыс. беженцев, однако сейчас город находится на грани своих возможностей. Об этом 7 марта заявил мэр Львова Андрей Садовый. Садовый обратился к международным организациям с просьбой о помощи. Он также призвал известных украинцев проводить встречи с беженцами, чтобы оказать им психологическую поддержку.
С 1 марта начал работу международный гуманитарный штаб при Львовской таможне, созданный совместно с волонтерами.