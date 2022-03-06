Глава Львовской ОГА – конгрессмену США: Россияне должны осознать, что будут воевать с украинской армией, а не с безоружными людьми

"Еще раз отметил важность закрытия неба над Украиной. Добавил, что международную петицию к НАТО по этому поводу подписали уже более миллиона человек. Акцентировал, что для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Сейчас самое важное – закрыть его для военной авиации России, потому что из-за нее погибают невинные мирные жители. Российские войска должны осознать, что если они пошли войной на нас, то должны воевать с украинской армией, а не с безоружными людьми", – подчеркнул председатель госадминистрации.

Он также призвал США поддержать Украину поставками бронежилетов, боевых шлемов, автотранспорта, лекарств и полевых госпиталей.

Микс согласился "с важностью того, о чем я сказал, и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", заявил Козицкий.