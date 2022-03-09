"Львовская область должна стать экономической опорой для Украины". Глава ОВА призвал бизнес еще больше работать

Глава Львовской области призвал представителей бизнеса систематизировать свою работу, прислушаться к новым идеям и искать иностранных партнеров Фото: depositphotos.com

"Работайте! Украинцам нужна работа. Ваши работники должны получать зарплату, а местные бюджеты – ваши налоги и поступления. Потому что зарплату должны получать педагоги и коммунальные предприятия. Общины должны жить. Именно теперь Львовская область должна стать экономической опорой Украины", – отметил он.

Глава Львовской области призвал представителей бизнеса систематизировать свою работу, прислушаться к новым идеям и искать иностранных партнеров. Он посоветовал сосредоточиться на производстве того, что сейчас больше всего нужно украинской экономике.

"Начинайте, если у вас даже самый маленький стартовый капитал. Весь большой бизнес начинался с малого. Умеете выпекать хлеб? – Начните с малой пекарни! Откройте парикмахерские и маленькие кофейни! Заготавливайте грибы, выращивайте ягоды, производите консервацию! Думайте об импортозамещении! – посоветовал Козицкий. – Времена перемен и тревог – именно те времена, когда перед инновациями и бизнесом открывается больше возможностей".

Руководитель ОВА напомнил, что сейчас государство максимально способствует малому и среднему бизнесу, снижая налоги и упрощая многие процессы.

Козицкий также отметил, что во Львовской области находится почти 200 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Привлеките украинцев из всех регионов для работы на ваших предприятиях. Среди них, я уверен, есть высококвалифицированные специалисты в разных отраслях. Теперь мы вместе. Мы вместе – сильнее!" – подытожил он.

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