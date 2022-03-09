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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Львовская область должна стать экономической опорой для Украины". Глава ОВА призвал бизнес еще больше работать

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Глава Львовской области призвал представителей бизнеса систематизировать свою работу, прислушаться к новым идеям и искать иностранных партнеров
Глава Львовской области призвал представителей бизнеса систематизировать свою работу, прислушаться к новым идеям и искать иностранных партнеров
Фото: depositphotos.com

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обратился к предпринимателям области с призывом наладить бесперебойную работу предприятий, чтобы обеспечить движение денег, платить налоги и заработные платы своим сотрудникам. Соответствующее обращение он обнародовал в своем Telegram-канале.

"Работайте! Украинцам нужна работа. Ваши работники должны получать зарплату, а местные бюджеты – ваши налоги и поступления. Потому что зарплату должны получать педагоги и коммунальные предприятия. Общины должны жить. Именно теперь Львовская область должна стать экономической опорой Украины", – отметил он.

Глава Львовской области призвал представителей бизнеса систематизировать свою работу, прислушаться к новым идеям и искать иностранных партнеров. Он посоветовал сосредоточиться на производстве того, что сейчас больше всего нужно украинской экономике.

"Начинайте, если у вас даже самый маленький стартовый капитал. Весь большой бизнес начинался с малого. Умеете выпекать хлеб? – Начните с малой пекарни! Откройте парикмахерские и маленькие кофейни! Заготавливайте грибы, выращивайте ягоды, производите консервацию! Думайте об импортозамещении! – посоветовал Козицкий. – Времена перемен и тревог – именно те времена, когда перед инновациями и бизнесом открывается больше возможностей".

Руководитель ОВА напомнил, что сейчас государство максимально способствует малому и среднему бизнесу, снижая налоги и упрощая многие процессы.

Козицкий также отметил, что во Львовской области находится почти 200 тыс. внутренне перемещенных лиц.

"Привлеките украинцев из всех регионов для работы на ваших предприятиях. Среди них, я уверен, есть высококвалифицированные специалисты в разных отраслях. Теперь мы вместе. Мы вместе – сильнее!" – подытожил он.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала войны России в Украине Львов принял 200 тыс. беженцев, однако сейчас город находится на грани своих возможностей. Об этом 7 марта заявил мэр Львова Андрей Садовый. Садовый обратился к международным организациям с просьбой о помощи. Он также призвал известных украинцев проводить встречи с беженцами, чтобы оказать им психологическую поддержку.

С 1 марта начал работу международный гуманитарный штаб при Львовской таможне, созданный совместно с волонтерами.

Теги: Львов, налоги, зарплата, экономика, бюджет, бизнес, беженцы, Львовская область, война России против Украины, предприниматели, инновации, Максим Козицкий
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