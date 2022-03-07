Из Львовской области отправили 1200 тонн гуманитарного груза в другие регионы Украины – ОГА

"Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области. У европейских партнеров мы просим продукты долгосрочного хранения, вместе ищем амуницию для военных", – отметил он.

Козицкий добавил, что с доставкой гуманитарных грузов из Европы есть сложности, так как водителям фур и грузовиков призывного возраста "непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации".

"Чтобы получить разрешение выезжать через границу по гуманитарным грузам, есть два законных пути. Водители, которые возят гуманитарную помощь, должны зарегистрироваться в системе "Путь", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Можно также направить обращение к руководителю Госпогранслужбы о возможности перевозок гуманитарного груза", – сообщил Козицкий.