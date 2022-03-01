Во Львове на таможне организовали штаб для гуманитарной помощи

"Нельзя оставаться в стороне, когда на нашу землю с войной ушли две соседние страны, когда враги бомбят Киев и Харьков, Чернигов и Сумы. Когда изверги пытаются захватить украинские города и села. В то время, когда наши Вооруженные силы героически обороняют свои позиции, а простые люди голыми руками обезвреживают мины и берут в плен захватчиков, мы сплачиваемся. Активисты нашего штаба – работники Львовской таможни и волонтеры", – отметил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.
Задача штаба – направить всю работу на помощь украинской армии, волонтерам и гражданам, желающим поддержать нашу страну во время войны и обеспечить беспрепятственное перемещение гуманитарных грузов и всего необходимого для Вооруженных сил Украины.
Контакты штаба: +38 093 450 82 97; +38 093 450 82 91.
E-mail: [email protected]
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.