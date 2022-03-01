Во Львове на таможне организовали штаб для гуманитарной помощи

"Нельзя оставаться в стороне, когда на нашу землю с войной ушли две соседние страны, когда враги бомбят Киев и Харьков, Чернигов и Сумы. Когда изверги пытаются захватить украинские города и села. В то время, когда наши Вооруженные силы героически обороняют свои позиции, а простые люди голыми руками обезвреживают мины и берут в плен захватчиков, мы сплачиваемся. Активисты нашего штаба – работники Львовской таможни и волонтеры", – отметил и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Задача штаба – направить всю работу на помощь украинской армии, волонтерам и гражданам, желающим поддержать нашу страну во время войны и обеспечить беспрепятственное перемещение гуманитарных грузов и всего необходимого для Вооруженных сил Украины.

Контакты штаба: +38 093 450 82 97; +38 093 450 82 91.

E-mail: [email protected]

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