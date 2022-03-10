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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нафтогаз" и ДТЭК просят Европу заморозить контакты с российскими нефтегазовыми компаниями

Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора
Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора
Фото: depositphotos.com

Украинские энергетические компании "Нафтогаз" и ДТЭК призывают мировые энергетические ассоциации остановить членство российских компаний в их организациях и прекратить любое сотрудничество из-за агрессивной войны России против Украины. Об этом говорится в совместном письме руководителей компаний ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и главы представительства Украины при ЕС Всеволода Ченцова в мировые энергетические ассоциации. Документ есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы еще этого не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вас не допустить участия представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – сказано в документе.

Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора.

Война России против Украины. Главное

ДТЭК также призвала европейских и мировых энерготрейдеров объявить бойкот российской нефти и газу, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины.

Контекст:

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CNS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Об этом сообщила 7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Теги: Россия, Украина, газ, инвестиции, война, нефть, НАК Нафтогаз, ДТЭК, война России против Украины, российский газ, письмо, ЕС
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