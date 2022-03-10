"Нафтогаз" и ДТЭК просят Европу заморозить контакты с российскими нефтегазовыми компаниями

"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы еще этого не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вас не допустить участия представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – сказано в документе.
Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора.
Война России против Украины. Главное
ДТЭК также призвала европейских и мировых энерготрейдеров объявить бойкот российской нефти и газу, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CNS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Об этом сообщила 7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.