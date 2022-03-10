"Нафтогаз" и ДТЭК просят Европу заморозить контакты с российскими нефтегазовыми компаниями

Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора Фото: depositphotos.com

"Пожалуйста, немедленно приостановите членство российских компаний в ваших организациях, если вы еще этого не сделали. Высказывайте свое осуждение публично и открыто. Призываем вас не допустить участия представителей российских государственных нефтегазовых компаний в своих встречах и рабочих группах", – сказано в документе.

Украинский бизнес поблагодарил европейское сообщество за отказ от российских углеводородов и остановку инвестиций в нефтегазовую сферу страны-агрессора.

Война России против Украины. Главное

ДТЭК также призвала европейских и мировых энерготрейдеров объявить бойкот российской нефти и газу, чтобы заставить Россию остановить войну против Украины.