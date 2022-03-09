"Непропорционально большое бремя". Орбан выступил против ограничения импорта российских нефти и газа

Орбан: Мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну Фото: EPA

"Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и поэтому санкции не должны распространяться на области добычи нефти и газа", – заявил политик.

Орбан считает, что распространение санкций на российские нефть и газ станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии.

Премьер заявил, что большая часть импорта нефти и природного газа в Венгрию поступает из России, а 90% венгерских семей отапливают свои дома газом. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CNS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.