Нуланд: "Северный поток – 2" мертв. Это кусок металла на дне моря

Она напомнила, что правительство Германии прекратило поддержку "Северного потока – 2" после вторжения России в Украину и он не будет введен в эксплуатацию.

"Северный поток – 2" сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет... Думаю, этот газопровод никогда не вернется", – сказала она.

Строительство "Северного потока – 2", соединяющего РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершили в сентябре 2021 года.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".