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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо у нее не будет денег, чтобы войны начинать

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Владимир Зеленский: Каждый цент, заплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства
Владимир Зеленский: Каждый цент, заплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства
Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Запрет на импорт российской нефти в США и Великобританию ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически, заявил 8 марта в своем обращении к украинцам и украинкам президент Владимир Зеленский. Обращение опубликовано в Facebook Зеленского.

"Соединенные Штаты сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов. Заставит платить за агрессию, отвечать за зло, которое они совершили. За все зло. Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Я благодарен лично президенту Соединенных Штатов Америки [Джо] Байдену за это решение. За это лидерство. За этот максимально мощный сигнал всему миру. Он очень прост: каждый цент, заплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства", – заявил Зеленский. 

Он убежден, что решение о запрете на импорт нефти и нефтепродуктов – это не только экономический, но и идеологический шаг.

"Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо у нее не будет денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку. Но это не только о деньгах. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически. Ибо это – о свободе, о будущем. О том, куда будет двигаться мир. Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России вводит и Великобритания. Я благодарен премьер-министру Борису Джонсону за принципиальность, которую ожидаешь от главы правительства Великобритании в трудные времена", – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/357371539620625/

Контекст:

С предложением ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта, 5 марта выступили сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл. Они также призвали Белый дом увеличить внутреннюю добычу нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.

7 марта агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден готов запретить импорт нефти из РФ, даже если эту меру не поддержат европейские партнеры.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказатьсяот поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что это решение не будет иметь немедленного эффекта, но усилит давление на режим президента РФ Владимира Путина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывовОколо 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, санкции, Джо Байден, экономика, импорт, нефть, запрет, эмбарго, Борис Джонсон, деньги, Владимир Зеленский, война России против Украины, нефтепродукты
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