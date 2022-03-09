Зеленский: Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо у нее не будет денег, чтобы войны начинать

Владимир Зеленский: Каждый цент, заплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

"Соединенные Штаты сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов. Заставит платить за агрессию, отвечать за зло, которое они совершили. За все зло. Америка запрещает импорт нефти из России, нефтепродуктов, газа, угля. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Я благодарен лично президенту Соединенных Штатов Америки [Джо] Байдену за это решение. За это лидерство. За этот максимально мощный сигнал всему миру. Он очень прост: каждый цент, заплаченный России, она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства", – заявил Зеленский.

Он убежден, что решение о запрете на импорт нефти и нефтепродуктов – это не только экономический, но и идеологический шаг.

"Либо Россия будет иметь уважение к международному праву и не будет вести войны, либо у нее не будет денег, чтобы войны начинать. Найдут другую бензоколонку. Но это не только о деньгах. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически. Ибо это – о свободе, о будущем. О том, куда будет двигаться мир. Запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России вводит и Великобритания. Я благодарен премьер-министру Борису Джонсону за принципиальность, которую ожидаешь от главы правительства Великобритании в трудные времена", – сказал президент.