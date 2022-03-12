За сутки энергетики вернули свет 7 тыс. семей в Киевской области – ДТЭК

"Электромонтерам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет в населенные пункты Вышгородского района: Демидов, Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютеж. В Киево-Святошинском районе возобновили электроснабжение в Софиевской Борщаговке, Святопертовском, Игнатовке, Белогородке, однако одна улица здесь вновь обесточена в результате повреждения трансформаторных подстанций из-за боевых действий. В Броварском районе вернули свет в село Заря. В Барышевке после ночного ракетного удара оперативно восстановили свет 120 семьям", – отмечают в компании.
2 тыс. семей из-за ночных обстрелов оккупантами опять оказались без света.
"Без света остаются жители более 553 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация затруднена активными боевыми действиями. 30 аварийных бригад непрерывно работают уже 16 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", – отмечают в ДТЭК.
Чтобы проводить ремонты, компания сотрудничает с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.
Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.
Также компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.
Кроме того, "ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.