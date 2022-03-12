За сутки энергетики вернули свет 7 тыс. семей в Киевской области – ДТЭК

"Электромонтерам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет в населенные пункты Вышгородского района: Демидов, Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютеж. В Киево-Святошинском районе возобновили электроснабжение в Софиевской Борщаговке, Святопертовском, Игнатовке, Белогородке, однако одна улица здесь вновь обесточена в результате повреждения трансформаторных подстанций из-за боевых действий. В Броварском районе вернули свет в село Заря. В Барышевке после ночного ракетного удара оперативно восстановили свет 120 семьям", – отмечают в компании.

2 тыс. семей из-за ночных обстрелов оккупантами опять оказались без света.

"Без света остаются жители более 553 населенных пунктов в Киевской области. Ситуация затруднена активными боевыми действиями. 30 аварийных бригад непрерывно работают уже 16 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за боевых действий", – отмечают в ДТЭК.

Чтобы проводить ремонты, компания сотрудничает с территориальной обороной и Вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений.