Энергетики получили спутниковые терминалы Starlink Илона Маска – ДТЭК

"На борьбу с агрессором сегодня стал весь цивилизованный мир, Украина ощущает поддержку наших партнеров и международного сообщества. Чем дальше, тем большую поддержку мы получаем, которую закладываем в фундамент для победы Украины. Энергетики продолжают держать удар и оборону на своем фронте, чтобы обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства цифровой трансформации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)