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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики получили спутниковые терминалы Starlink Илона Маска – ДТЭК

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Starlink проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета
Фото: dtek.com

Энергетики ДТЭК получили 50 терминалов спутникового интернета Starlink для поддержания работы электросетей и оперативного восстановления электроснабжения пострадавших от войны регионов. Об этом говорится в сообщении компании.

"На борьбу с агрессором сегодня стал весь цивилизованный мир, Украина ощущает поддержку наших партнеров и международного сообщества. Чем дальше, тем большую поддержку мы получаем, которую закладываем в фундамент для победы Украины. Энергетики продолжают держать удар и оборону на своем фронте, чтобы обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства цифровой трансформации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Теги: интернет, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, SpaceX, война России против Украины, Илон Маск, инфраструктура, Максим Тимченко, Starlink
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