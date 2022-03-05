В Киев прибыли 10 устройств Starlink, о которых Виталий и Владимир Кличко договорились с международными партнерами

Работа Starlink будет помогать в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы Фото: depositphotos.com

"Друзья! Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. Два предоставило Минцифры и Государственная служба спецсвязи и защиты информации. О 10 мы с Владимиром договорились с международными партнерами и друзьями. Работа Starlink будет помогать в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы", – сообщил мэр Киева.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.