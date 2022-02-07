SpaceX начала восстанавливать интернет на острове Тонга, который накрыло цунами

Единственный подводный интернет-кабель, благодаря которому у жителей острова Тонга был доступ к сети, пострадал из-за цунами.

"Ударная волна вулкана Хунга-Тонга нарушила интернет-соединение Тонги, добавив дни мучительной неопределенности к оценкам стихийных бедствий. Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи, устанавливая станцию Starlink Gateway, чтобы восстановить связь Тонги с миром", – написал Сайед-Хайюм.

Reuters также отмечает, что судно для ремонта кабелей Reliance находится у берегов главного острова Тонга почти неделю, пытаясь починить поврежденный подводный кабель.

Контекст:

15 января мощное извержение вулкана произошло возле Королевства Тонга. Оно вызвало цунами, которое достигло Японии и Антарктиды. Цунами нанесло значительный ущерб столице Тонги Нукуалофе. Город сильно пострадал и покрылся вулканической пылью, однако жертв в столице не было.

Из-за цунами на Тонге пропали электричество, телефонная и интернет-связь. Предупреждения о цунами публиковали также островные государства Фиджи и Вануату.