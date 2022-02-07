SpaceX начала восстанавливать интернет на острове Тонга, который накрыло цунами

Единственный подводный интернет-кабель, благодаря которому у жителей острова Тонга был доступ к сети, пострадал из-за цунами.
"Ударная волна вулкана Хунга-Тонга нарушила интернет-соединение Тонги, добавив дни мучительной неопределенности к оценкам стихийных бедствий. Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи, устанавливая станцию Starlink Gateway, чтобы восстановить связь Тонги с миром", – написал Сайед-Хайюм.
The Hunga Tonga volcano's shockwave shattered Tonga's internet connection, adding days of gut-wrenching uncertainty to disaster assessments. A @SpaceX team is now in Fiji establishing a Starlink Gateway station to reconnect Tonga to the world.— Aiyaz Sayed-Khaiyum (@FijiAG) February 7, 2022
Great initiative, @elonmusk!
Reuters также отмечает, что судно для ремонта кабелей Reliance находится у берегов главного острова Тонга почти неделю, пытаясь починить поврежденный подводный кабель.
15 января мощное извержение вулкана произошло возле Королевства Тонга. Оно вызвало цунами, которое достигло Японии и Антарктиды. Цунами нанесло значительный ущерб столице Тонги Нукуалофе. Город сильно пострадал и покрылся вулканической пылью, однако жертв в столице не было.
Из-за цунами на Тонге пропали электричество, телефонная и интернет-связь. Предупреждения о цунами публиковали также островные государства Фиджи и Вануату.