SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

В компании заверили, що сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками Фото: depositphotos.com

Сообщается, что 3 февраля в 13.13 по восточному стандартному времени Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на намеченную орбиту и каждый спутник достиг управляемого полета.

Однако спутникам помешала геомагнитная буря, отметили в SpaceX.

"К сожалению, на спутники сильно повлияла геомагнитная буря. Эти штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение плотности атмосферы на малых высотах развертывания. Фактически бортовой GPS предполагает, что скорость эскалации и сила шторма привели к тому, что атмосферное сопротивление увеличилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками", – рассказали в компании.

Отмечается, что команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, как лист бумаги, чтобы свести к минимуму сопротивление и смочь эффективно "укрыться от шторма".

В SpaceX заверили, що сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу – это означает, что орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю.

"Эта уникальная ситуация демонстрирует, как много сделала команда Starlink, чтобы система была на переднем крае борьбы с мусором на орбите", – говорится в сообщении.