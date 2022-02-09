SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Сообщается, что 3 февраля в 13.13 по восточному стандартному времени Falcon 9 запустил 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Вторая ступень Falcon 9 вывела спутники на намеченную орбиту и каждый спутник достиг управляемого полета.
Однако спутникам помешала геомагнитная буря, отметили в SpaceX.
"К сожалению, на спутники сильно повлияла геомагнитная буря. Эти штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение плотности атмосферы на малых высотах развертывания. Фактически бортовой GPS предполагает, что скорость эскалации и сила шторма привели к тому, что атмосферное сопротивление увеличилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками", – рассказали в компании.
Отмечается, что команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они будут летать ребром, как лист бумаги, чтобы свести к минимуму сопротивление и смочь эффективно "укрыться от шторма".
В SpaceX заверили, що сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу – это означает, что орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю.
"Эта уникальная ситуация демонстрирует, как много сделала команда Starlink, чтобы система была на переднем крае борьбы с мусором на орбите", – говорится в сообщении.
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Также SpaceX хочет запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас.
По состоянию на начало этого года сеть Starlink работает в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.