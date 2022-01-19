SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

В рамках программы Starlink на орбиту вывели уже 2 тыс. спутников Фото: depositphotos.com

Запуск состоялся со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде 18 января в 21.02 по местному времени (19 января в 04.02 по Киеву).

Как отмечает Space Flight Now, для миссии Starlink это был 36-й запуск. В целом на орбиту вывели уже более 2 тыс. спутников.

Первоначально миссия должна была стартовать вечером 17 января, но SpaceX задержала полет на день, чтобы дождаться улучшения погодных условий.