SpaceX запустила на орбиту еще 52 спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космического комплекса на базе Ванденберг в американском штате Флорида в 4.41 по тихоокеанскому времени (14.41 по Киеву).

Первая ступень Falcon 9 использовалась 11-й раз, отметили в компании. Ранее ступень доставляла на орбиту восемь партий спутников Starlink, участвовала в демонстрационной миссии Dragon и двух других запусках спутников.

После отсоединения ступень успешно совершила посадку на специальную платформу.

Позже SpaceX подтвердила развертывание 52 спутников Starlink.

Deployment of 52 Starlink satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021