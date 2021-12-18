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SpaceX запустила на орбиту еще 52 спутника Starlink

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Запуск произошел во Флориде
Запуск произошел во Флориде
Фото: Official SpaceX Photos / Flickr (архив)

18 декабря американская компания SpaceX на орбиту Земли 52 спутника для глобального интернета миссии Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космического комплекса на базе Ванденберг в американском штате Флорида в 4.41 по тихоокеанскому времени (14.41 по Киеву).

Первая ступень Falcon 9 использовалась 11-й раз, отметили в компании. Ранее ступень доставляла на орбиту восемь партий спутников Starlink, участвовала в демонстрационной миссии Dragon и двух других запусках спутников.

После отсоединения ступень успешно совершила посадку на специальную платформу.

Позже SpaceX подтвердила развертывание 52 спутников Starlink.

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предыдущий запуск спутников миссии произошел 13 ноября, на орбиту вывели 53 аппарата Starlink.

видео

Видео: SpaceX / YouTube
Теги: США, интернет, миссия, спутник, Флорида, SpaceX, Falcon 9, запуск, Starlink, ракета-носитель
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