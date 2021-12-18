SpaceX запустила на орбиту еще 52 спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космического комплекса на базе Ванденберг в американском штате Флорида в 4.41 по тихоокеанскому времени (14.41 по Киеву).
Первая ступень Falcon 9 использовалась 11-й раз, отметили в компании. Ранее ступень доставляла на орбиту восемь партий спутников Starlink, участвовала в демонстрационной миссии Dragon и двух других запусках спутников.
После отсоединения ступень успешно совершила посадку на специальную платформу.
Позже SpaceX подтвердила развертывание 52 спутников Starlink.
Deployment of 52 Starlink satellites confirmed— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2021
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Предыдущий запуск спутников миссии произошел 13 ноября, на орбиту вывели 53 аппарата Starlink.